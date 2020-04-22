Коронакриза: Світовий банк прогнозує скорочення на 20% грошових переказів

Обсяги міжнародних грошових переказів у 2020 році можуть різко скоротитися, приблизно на 20%, внаслідок економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

"У 2020 році обсяги міжнародних грошових переказів можуть різко скоротитися, приблизно на 20 відсотків. Причиною цьому є економічна криза, викликана пандемією COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Таке скорочення стане найстрімкішим у новітній історії і значною мірою спричинене зниженням рівня заробітної плати та зайнятості трудових мігрантів. У країні перебування саме трудові мігранти є більш вразливими до втрати роботи та заробітної плати під час економічної кризи.

За прогнозами, обсяги грошових переказів до країн із низьким та середнім рівнем доходу скоротяться на 19,6 відсотків до 445 мільярдів доларів США. Для багатьох вразливих домогосподарств це стане втратою головного джерела отримання грошових коштів.

Очікується, що потік грошових переказів знизиться в усіх регіонах, але найсуттєвіше скорочення відбудеться в Європі та Центральній Азії (27,5%), за якими йдуть Африка південніше Сахари (23,1%), Південна Азія (22,1%), Близький Схід та Північна Африка (19,6%), Латинська Америка та країни Карибського басейну (19,2%). Східна Азія та країни Тихоокеанського регіону (13%).

Обсяги грошових переказів значно скоротяться у 2020 році, після рекордного минулорічного зростання грошових переказів обсягом у 554 мільярди доларів США до країн з низьким та середнім доходом. Навіть за умов скорочення, грошові перекази, як очікується, відіграватимуть ще важливішу роль як джерело зовнішнього фінансування для таких держав, оскільки очікується більш значне падіння рівня прямих іноземних інвестицій (37%).

За оцінками Світового банку, в 2021 році грошові перекази до країн з низьким та середнім доходом відновляться і їх рівень зросте на 5,6% - до 470 мільярдів доларів США. Але прогнози щодо грошових переказів є так само невизначеними, як і прогнози щодо впливу COVID-19 на зростання світової економіки та прогнози щодо заходів стримування розповсюдження цієї хвороби. У минулому, грошові перекази мали анти-циклічний характер, коли мігранти, навпаки, надсилали більше грошей додому саме під час кризи і саме у складні часи на батьківщині. Цього разу пандемія вплинула на всі країни і спричинила додаткові фактори невизначеності.