АМКУ розпочав розгляд справ про передачу шести ТЕЦ в управління Нафтогазу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справ про концентрацію у вигляді набуття НАК «Нафтогаз України» контролю над Сєвєродонецькою, Одеською, Криворізькою, Херсонською, Миколаївською та Дніпровською ТЕЦ.

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті АМКУ.

Зазначається, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» належить до сфери управління Фонду державного майна України (ФДМУ), а АТ «Одеська ТЕЦ», АТ «Криворізька ТЦ», АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Миколаївська ТЕЦ» та АТ «Дніпровська ТЕЦ» належать державі в особі ФДМУ.

В АМКУ пояснюють, що всі 6 ТЕЦ є об'єктами природної монополії і використовують для виробництва теплової та електричної енергії природний газ. Спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу для ТКЕ (теплокомуненерго) та ТЕЦ наразі покладені на НАК «Нафтогаз України». Проте відповідна постанова Кабінету міністрів України діє до 1 травня 2020 року.

"Наявна в матеріалах заяв інформація дає підстави вважати, що зазначені концентрації, які за формою є вертикальною інтеграцією суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку сировини та готової продукції, можуть, за певних умов, призвести до суттєвого обмеження конкуренції на ринках теплової та електричної енергії", - наголошують в АМКУ.