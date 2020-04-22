Зібраний у Запоріжжі новий трамвай повністю змінив дизайн

У Запоріжжі на КП "Запоріжелектротранс" зібрали новий сучасний трамвай - змінений і ззовні, і зсередини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

"Погляньте, як буде виглядати новий «Запорізький трамвай», який пройшов апгрейд та став ще більш сучасним. Він зазнає трансформації як ззовні, так і зсередини. Вагон отримає новий дизайн, буде оновлено обшивку салону, систему опалення, освітлення, а також кабіну водія", - написав Буряк.

Міський голова додав, що так виглядатимуть всі чотири «Запорізькі трамваї», які будуть випущені цього року.

Як раніше повідомлялось, цього року на боротьбу із коронавірусом з бюджету Запоріжжя виділили 100 млн грн. Незважаючи на те, що бюджет міста зазнав суттєвих змін, реалізацію программи "Запорізький трамвай" зупиняти не будуть, адже оновлення електротранспорту залишається одним із ключових напрямків.

Наразі в Запоріжжі на різних маршрутах працює близько півсотні трамваїв, більша частина яких випущена понад 35 років тому.

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Програма «Запорізький трамвай» існує з 2017 року. За цей час було випущено 10 вагонів та придбано 13 європейських трамваїв.