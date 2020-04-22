Зернова асоціація попереджає про критичну ситуацію щодо фінансування шлюзів на Дніпрі

Українська зернова асоціація попередила керівництво країни та уряду про критичну ситуацію з фінансуванням судноплавної інфраструктури, а саме шлюзів на Дніпрі, яка може призвести до техногенної катастрофи.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

"Позбавлення фінансування ДП «Укрводшлях» призведе до абсолютної неспроможності забезпечити підприємством виконання робіт з капітального ремонту та обслуговування шлюзів. До прикладу, сьогодні досі закритий через необхідність проведення капітального ремонту Канівський шлюз, що ставить під загрозу відкриття навігації на цій ділянці Дніпра, та як наслідок, несе загрози для усієї річкової галузі.Наслідки зриву ремонту Канівського шлюзу можуть бути катастрофічні для економіки держави та іміджу надійного партнера, при цьому бізнес буде вимушений нести значні збитки", - наголошується у повідомленні.

В УЗА підкреслили, що будь-яка аварія на шлюзах на Дніпрі загрожуватиме не тільки екології, енергетичній інфраструктурі та економіці всієї держави, а життю мільйонів громадян України. Адже це загрожує неконтрольованому скиду вод вниз за течією і руйнування каскаду гідроспоруд нижче шлюзу, і як наслідок, руйнування каскаду ГЕС та затоплення величезних територій.

"Сьогодні річка Дніпро набуває все більшої ваги як транспортна артерія для перевезення вантажів, як альтернатива до залізниці та, особливо, автотранспорту. Річковий транспорт може вирішити відразу кілька проблемних питань в логістиці та транспортній галузі України", - переконані в асоціації.

УЗА звернулася до Президента України Володимира Зеленського, Кабінету міністрів України та секретаря РНБОУ з проханням виправити ситуацію та терміново вжити заходів для відновлення фінансування ДП «Укрводшлях» і відновлення сталої роботи підприємства, а також збільшення фінансування діяльності ДП «Укрводшлях» за державною програмою КПКВК 3101210 з метою недопущення порушення роботи річкової інфраструктури та гідротехнічних споруд судноплавних шлюзів. Зокрема, в першу чергу необхідно якнайшвидше завершити ремонти шлюзів та забезпечити безперебійну роботи усіх шлюзів під час навігаційного періоду, а також для забезпечення національної безпеки держави – забезпечити їх цілодобову охорону.

Як відомо, Постановою КМУ «Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» від 04.03.2015 №83 Державне підприємство «Укрводшлях» визначене як стратегічне підприємство для економіки та безпеки держави.

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Однак, ухвалений Верховною Радою України закон №3279-д «Про внесення змін до Державного бюджету України», та який набув чинності після підписання Президентом України, залишив без фінансування підприємство ДП «Укрводшлях», що обслуговує та забезпечує роботу шлюзів на каскаді ГЕС річки Дніпро. Це на додаток до того, що підприємство ДП «Укрводшлях» хронічно не дофінансовувалося протягом багатьох років, що призводило до неможливості проведення капітальних ремонтів шлюзів та затягування відкриття навігації на Дніпрі, і, відповідно, до неможливості перевезень зерна та інших вантажів річкою. Так, у 2019 році із необхідних і запланованих 124,3 млн. грн. ДП «Укрводшлях» було використано тільки 22,7 млн. грн., оскільки кошти на це виділялися в кінці року за залишковим принципом.