Україна цьогоріч збільшила імпорт гречки у 6,5 раза

За перший квартал 2020 року імпорт гречки сягнув 115 млн грн, у 6,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби у Facebook.

«Гречки у першому кварталі 2020 року Україна імпортувала на 115 мільйонів гривень (4,6 млн дол.), а це у 6,5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому експорт гречки суттєво зменшився, з чого можна зробити висновок, що її вистачить на всіх», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, Держмитслужба оновила інтерактивний портал щодо імпортно-експортних операцій і минулого тижня відкрила статистичні дані по товарообігу з Україною до 4-го знаку Українського класифікатора зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Відтепер імпорт чи експорт конкретного товару легко відстежити. На оновленому порталі тепер можна також аналізувати дані за 2017 рік — І квартал 2020 року: імпорт, експорт, сальдо, оподаткований імпорт, надходження від митниці, податкове навантаження на одиницю обраної валюти тощо, досліджувати дані у гривні та доларах.

«Найближчим часом буде додано кількісні показники, такі як вага, довжина, об'єм тощо. На прикладі гречки: її імпорт можна буде відстежувати ще й в кілограмах/тоннах», - додала Держмитслужба.