Фонд гарантування втретє спробує продати іпотечні кредити 10 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 24 квітня виставляє на продаж пул іпотечних кредитів 10 банків за стартової ціною у 284,51 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів виставив на продаж 24 квітня 2020 року пул іпотечних кредитів 10 банків (АТ «Дельта Банк», АТ «Банк «Фінанси та кредит», АТ «ВТБ Банк», ПАТ «ВБР», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Радикал Банк», ПАТ «ПТБ», ПАТ Банк «Траст», ПУАТ «Фідобанк»)", - йдеться в повідомленні.

До складу пулу увійшли 952 кредити, забезпечені іпотекою. Як забезпечення виконання зобов’язань за цими кредитам в іпотеці знаходяться квартири, будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки, майнові права на житлову нерухомість. 56% заборгованості номіновано в гривні.

Прострочка за кредитами складає не більше 3 місяців, а отже ці кредити - обслуговуються.

Подібні портфелі кредитів досить рідкісне явище для неплатоспроможних банків і, в разі придбання, такий портфель може стати хорошою інвестицією.

Усі кредити раніше виставлялися на індивідуальні торги, але не були викуплені, тому нині продаються у складі пулу. Вони виставляються на продаж у зв’язку із завершенням строку ліквідації більшості банків, на балансі яких перебувають.

Початкова ціна лоту – 284,51 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вже виставляв даний лот на торги, однак він так і не знайшов свого покупця.