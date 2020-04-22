Імпорт молочних продуктів збільшився майже на 168%

За перший квартал 2020 року імпорт молочної продукції сягнув 67,4 млн доларів, що на 167,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомила пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

«За підсумками першого кварталу, Україною експортовано молочної продукції на загальну суму 44,7 млн дол., що на 9,3% менше, ніж у минулому році (-17,2 млн дол.) На фоні цього імпорт зріс до 67,4 млн дол. – на 167,5% (+42,2 млн дол.). Всього за 3 місяці 2020-го Україна перетворилася на нетто-імпортера молочної продукції», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за І квартал 2020 року у порівнянні із січнем-березнем 2019 року експорт вершкового масла скоротився на 47,2% (до 3,1 тис. тонн); молочної сироватки – на 39% (до 4,8 тис. тонн); казеїну – на 39% (до 402 тонн); сирів – на 26,1% (до 1,2 тис. тонн), згущених молока та вершків – на 25,3% (до 4,4 тис. тонн), незгущених молока та вершків – на 25,3% (до 4,4 тис. тонн); кисломолочних товарів – на 9,8% (до 1,3 тис. тонн). Серед молочних товарів за І квартал 2020 року у порівнянні із січнем-березнем 2019 року збільшився лише експорт морозива: на 12,1%, до 1,3 тис. тонн.

В асоціації наголошують, що критичне падіння експорту розпочалося ще минулого року у зв’язку з низкою проблем у молочній галузі, а також серйозним зміцненням національної валюти. Разом із тим, зазначають у АВМ, через останній фактор та зниження імпортних мит на молочні товари суттєво активізувалися імпортери молочної продукції. У січні-березні 2020 року нарощування імпорту спостерігалося по всіх групах молочних товарів.

У порівнянні із І кварталом 2019 року імпорт масла, за даними АВМ, збільшився на 1223% (до 2,8 тис. тонн); незгущених молока та вершків – на 626% (до 2,8 тис. тонн); казеїну – на 427% (до 58 тонн); сирів – на 152% (до 10,2 тис. тонн); сухого та згущеного молока – на 119% (до 1 тис. тонн); сироватки – на 119% (до 1,2 тис. тонн), морозива – на 64,3% (до 46 тонн), кисломолочних продуктів – на 27,9% (до 1,8 тис. тонн).

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В асоціації повідомляють, що весь минулий рік спостерігалося щомісячне невпинне падіння показника позитивного торгового балансу імпорту та експорту молочних продуктів, а за підсумками 2019 року він дорівнював нулю. За підсумками І кварталу 2020 року негативне сальдо у торгівлі молочними продуктами сягнуло 22,7 млн доларів.