Імпорт молочних продуктів збільшився майже на 168%
Про це повідомила пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).
«За підсумками першого кварталу, Україною експортовано молочної продукції на загальну суму 44,7 млн дол., що на 9,3% менше, ніж у минулому році (-17,2 млн дол.) На фоні цього імпорт зріс до 67,4 млн дол. – на 167,5% (+42,2 млн дол.). Всього за 3 місяці 2020-го Україна перетворилася на нетто-імпортера молочної продукції», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за І квартал 2020 року у порівнянні із січнем-березнем 2019 року експорт вершкового масла скоротився на 47,2% (до 3,1 тис. тонн); молочної сироватки – на 39% (до 4,8 тис. тонн); казеїну – на 39% (до 402 тонн); сирів – на 26,1% (до 1,2 тис. тонн), згущених молока та вершків – на 25,3% (до 4,4 тис. тонн), незгущених молока та вершків – на 25,3% (до 4,4 тис. тонн); кисломолочних товарів – на 9,8% (до 1,3 тис. тонн). Серед молочних товарів за І квартал 2020 року у порівнянні із січнем-березнем 2019 року збільшився лише експорт морозива: на 12,1%, до 1,3 тис. тонн.
В асоціації наголошують, що критичне падіння експорту розпочалося ще минулого року у зв’язку з низкою проблем у молочній галузі, а також серйозним зміцненням національної валюти. Разом із тим, зазначають у АВМ, через останній фактор та зниження імпортних мит на молочні товари суттєво активізувалися імпортери молочної продукції. У січні-березні 2020 року нарощування імпорту спостерігалося по всіх групах молочних товарів.
У порівнянні із І кварталом 2019 року імпорт масла, за даними АВМ, збільшився на 1223% (до 2,8 тис. тонн); незгущених молока та вершків – на 626% (до 2,8 тис. тонн); казеїну – на 427% (до 58 тонн); сирів – на 152% (до 10,2 тис. тонн); сухого та згущеного молока – на 119% (до 1 тис. тонн); сироватки – на 119% (до 1,2 тис. тонн), морозива – на 64,3% (до 46 тонн), кисломолочних продуктів – на 27,9% (до 1,8 тис. тонн).
В асоціації повідомляють, що весь минулий рік спостерігалося щомісячне невпинне падіння показника позитивного торгового балансу імпорту та експорту молочних продуктів, а за підсумками 2019 року він дорівнював нулю. За підсумками І кварталу 2020 року негативне сальдо у торгівлі молочними продуктами сягнуло 22,7 млн доларів.