Нацбанк в I кварталі 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів
Укрінформ
Національний банк у січні-березні 2020 року 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Упродовж I кварталу 2020 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 36 разів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за ініціативою: Генеральної прокуратури - 4 рази, Національної поліції України – 9 разів, Служби безпеки України – 5 разів, Національного антикорупційного бюро України – 5 разів, Державної фіскальної служби України – 9 разів та Державного бюро розслідування – 4 рази.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у 2019 році надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 155 разів.