Нацбанк в I кварталі 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів

Національний банк у січні-березні 2020 року 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Упродовж I кварталу 2020 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 36 разів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за ініціативою: Генеральної прокуратури - 4 рази, Національної поліції України – 9 разів, Служби безпеки України – 5 разів, Національного антикорупційного бюро України – 5 разів, Державної фіскальної служби України – 9 разів та Державного бюро розслідування – 4 рази.

Читайте також: Нацбанк рекомендує підтримати страхові компанії в умовах карантину

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у 2019 році надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 155 разів.