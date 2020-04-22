В Україні стан озимих культур на 90% добрий та задовільний - експерти

Стан озимих культур в Україні на початок весни оцінюється переважно як добрий та задовільний.

Про це повідомляє УкрАгроКонсалт 21квітня.

«На початок весни стан озимих культур оцінюється як добрий та задовільний на рівні 90% з переважанням задовільного стану», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що умови для формування врожаю озимих культур восени 2019 року було не дуже сприятливими: низькі запаси вологи в грунті під час озимої сівби, нерівномірний їхній розподіл по території України, а значить, ризик низької схожості посівів, зниження посівної площі озимої пшениці. Далі - тепла і малосніжна погода під час перезимівлі озимих культур, зниження запасів вологи, відновлення вегетації рослин в окремі періоди, розвиток хвороб рослин і пошкодження їх шкідниками.

Таким чином, за станом на 10 квітня 2020 року, запаси продуктивної вологи в метровому шарі грунту під озимими на більшості площ не перевищували 55-75% норми, розподіл вологи по території України неоднорідний, найбільш критична ситуація у південних областях.

На думку експертів, погода залишається вирішальним фактором перерозподілу посівних площ у прогнозі врожаю-2020.

Аналітики УкрАгроКонсалт оцінюють урожай зернових у 2020 році на рівні 70-73 млн тонн, в залежності від відсотка втрат, пов'язаних з посушливими явищами.

У сезоні 2020-2021 років очікується розширення площ під олійними (+3-4%) за рахунок скорочення сівби зернових культур, поряд зі зниженням врожайності по всіх олійних культурах. При цьому, в умовах дефіциту вологи перспективною культурою продовжує залишатися соняшник.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, на 16 квітня 2020 року в Україні 4,8 млн га (+2,1 млн га за тиждень) засіяні ярими зерновими, зернобобовими і технічними культурами, що становить 32% від прогнозу (15,3 млн га ).