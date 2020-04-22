Нацбанк рекомендує підтримати страхові компанії в умовах карантину

Національний банк надав пропозиції Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), щодо підтримки роботи страхових компаній в умовах карантину.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

" Національний банк звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) із рекомендаціями та пропозиціями стосовно підтримки роботи страхових компаній в умовах карантину ", - йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначають, що в умовах карантину страховим компаніям важко, а подекуди й неможливо дотримуватися і обмежувальних заходів, і чинних нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, що регулюють роботу страховиків. Поточне регулювання не лише не передбачає для низки бізнес-процесів страхових компаній можливість дистанційного документообігу, а й навпаки вимагає особистої присутності страхувальників та клієнтів під час підписання документів. Крім того, запроваджені карантинні заходи впливають на здатність страхових компаній вчасно виконувати низку інших регуляторних вимог.

Тому задля забезпечення можливості належного виконання страховими компаніями рішення уряду та органів місцевого самоврядування щодо тимчасових обмежень, а також задля мінімізації ризику для життя й здоров’я працівників страхових компаній та їх клієнтів Національний банк запропонував Нацкомфінпослуг наступні кроки для забезпечення дистанційної і безперебійної роботи страховиків.

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Не застосовувати заходи впливу, зокрема штрафні санкції, до страхових компаній у зв’язку з переходом на дистанційне ведення бізнесу на період карантину, в тому числі під час укладання чи розірвання договорів, здійснення виплат, перевищення максимального терміну виплат та порушення строків відповідей на запити.

Не застосовувати заходів впливу у випадку, якщо страховик не вважає порушенням договору затримання сплати чергових внесків із боку страхувальника-фізичної особи, не застосовувати заходи впливу та штрафи до страхових на час карантину за несвоєчасне підвищення кваліфікації для керівників та головних бухгалтерів страховиків та надати страховим додатковий час для затвердження та оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік.

Зі свого боку Національний банк готовий спільно з Нацкомфінпослуг звернутися до Державної податкової служби, щоб на період дії карантину податковою визнавались як оригінали, так і копії документів, які підтверджують здійснення страхових виплат, страхових відшкодувань, викупні суми та пенсійні виплати за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління.