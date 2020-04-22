Фонд гарантування продав активи банків на 64,6 мільйона

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи шести банків, що перебувають в управлінні Фонду, на 64,61 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Протягом минулого тижня (13.04. – 17.04.2020) відбувся продаж активів 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 64,61 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Укрінбанку

Із цією суми на 63,78 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на 0,83 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Зокрема, протягом тижня, що минув було реалізовано: активи АТ «Дельта Банк» на суму 57,70 млн грн, активи ПАТ «КБ «Надра» на 6,08 млн грн, активи ПАТ Банк «Траст» на 0,45 млн грн, активи ПАТ «ВБР» на 0,15 млн грн, активи АТ «ВТБ Банк» на 0,13 млн грн та активи АТ «Родовід Банк» на 0,10 млн грн.