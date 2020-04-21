В Україні зріс індекс економічної політики в сфері малого бізнесу

В Україні зріс індекс економічної політики в сфері малого та середнього підприємництва.

Про це, посилаючись на звіт Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Facebook.

«Україна досягла значних успіхів серед країн Східного партнерства за напрямками «Застосування принципів зеленої економіки в діяльності МСП» (+108%) і «Розвиток підприємливості в процесі навчання і підтримка підприємницької діяльності жінок» (+77%). Загалом за період оцінки до 2020року Україна досягла позиції провідного реформатора», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що держава системно працює в напрямку покращення економічної політики в інтересах розвитку малого та середнього підприємництва, і що Україна в цьому стала лідером серед країн Східного партнерства.

«Зараз ми докладатимемо ще більше зусиль, аби зберегти такий темп прогресу та допомогти розвитку МСП навіть в умовах кризи”, - прокоментував заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.

В повідомленні пресслужби йдеться, що в звіті на зростаючих позиціях в Україні також напрямки «Інтернаціоналізація МСП» (+62%) і «Послуги з розвитку бізнесу» (+58%).

Серед основних реформ, які запровадила Україна, в даному звіті виділяють наступні:

- затверджена нова стратегія розвитку МСП в 2018 році і створений Офіс розвитку МСП для підтримки її реалізації, який надає широку консультаційну та інформаційну підтримку бізнесу про нові умови роботи під час карантину;

- розроблена концепція Нової української школи, яка ґрунтується на 10 ключових компетенціях, включаючи «підприємливість»;

- консолідований банківський сектор, що призвело до більшої стабільності і покращення доступу до фінансування МСП;

- поступове наближення до стандартів і технічних регламентів ЄС;

Заходи щодо екологізації МСП і розвитку зелених технологій включені до стратегії МСП до 2020 року.

У міністерстві нагадують, що уряд ініціював дві програми підтримки бізнесу в умовах кризи. Зокрема, підприємці-учасники програми «доступні кредити 5-7-9%» отримали можливість рефінансування позик, іншим за програмою «нові гроші» буде надана можливість отримання кредитів під 5%. Головна умова - збереження та створення робочих місць.