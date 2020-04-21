Пасажирообіг українського транспорту зменшився на 16% – Держстат

Пасажирообіг транспортних компаній України за січень-березень 2020 року зменшився на 16,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 19,6 млрд пасажиро-кілометрів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні-березні 2020 року пасажирообіг підприємств транспорту становив 19,6 млрд пасажиро-кілометрів, або 83,7% від обсягу січня-березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом за І квартал 2020 року послугами вітчизняних транспортних підприємств скористалися 898,2 млн пасажирів, що на 15,5% менше у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.

Послугами українського залізничного транспорту за січень-березень 2020 року скористалися 29,1 млн пасажирів (на 19,4% менше, ніж за відповідний період 2019 року); пасажирообіг галузі становив 4,89 млрд пасажиро-кілометрів (на 21,3% менше).

Автотранспорт країни за три місяці цього року перевіз 383,4 млн пасажирів (на 15,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), пасажирообіг становив 6,99 млрд пасажиро-кілометрів (на 13,6% менше).

Українські авіаційні компанії перевезли за цей період 2,0 млн пасажирів (на 17,3% менше, ніж за січень-березень 2019 року); пасажирообіг становив 4,61 млрд пасажиро-кілометрів (на 15,5% менше).

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, пасажирообіг українського транспорту у 2019 році становив 107,9 млрд пасажиро-кілометрів, що на 3,3% більше, ніж у 2018 році.