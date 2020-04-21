Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку Петрокоммерц-Україна

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік термін ліквідації ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» до 21 квітня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 16 квітня 2020 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» на один рік, з 22 квітня 2020 року до 21 квітня 2021 року включно", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України у квітні 2016 року вирішив ліквідувати ПАТ "Петрокоммерц-Україна".