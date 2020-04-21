НБУ надав рефінансування семи банкам на 963 мільйони

Національний банк 17 квітня 2020 року надав семи банкам 963,2 млн грн рефінансування на 28 днів.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Національний банк України 17 квітня 2020 року шляхом проведення тендеру з підтримання ліквідності банків надав семи банкам 963,2 млн грн рефінансування під 10% річних на строк 28 днів.

Як повідомлялося, 10 квітня 2020 року НБУ надав трьом банкам 260 млн грн рефінансування під 10% на 28 днів.

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Як відомо, рефінансування (refinancing) – це операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції.