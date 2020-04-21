Мінфін скасував аукціон із розміщення ОВДП

Міністерство фінансів не буде проводити 21 квітня 2020 року аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"За результатами проведених консультацій з первинними дилерами Мінфін повідомляє про те, що 21 квітня 2020 року аукціони з розміщення ОВДП не проводитимуться. Подальші аукціони будуть здійснюватися відповідно до графіка з врахуванням кон'юнктури ринку", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів востаннє виходило на аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики 24 березня 2020 року і залучило до державного бюджету в еквіваленті 24,8 млрд гривень.