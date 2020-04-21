Нафтогаз уперше залучив міжнародного інвестора на виснажені родовища газу

Група "Нафтогаз" за результатами відкритого конкурсу залучила міжнародну компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах АТ "Укргазвидобування" у Західній Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

"У межах першого в історії нафтогазової галузі України повноцінного сервісного контракту з підвищення видобутку (Production Enhancement Contract – PEC) західний партнер у перші 5 років співпраці зобов’язався інвестувати близько 1 млрд грн (перерахунок $30 млн за прогнозним курсом) в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому", - йдеться у повідомленні.

Партнерство між Нафтогазом і Expert Petroleum дасть змогу отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Західній Україні впродовж 5-ти років.

"Укладена угода передбачає найбільші іноземні інвестиції в газовидобування України за останні 5 років. Вони підуть на розвиток тих невеликих і виснажених родовищ, на які в Нафтогазу немає достатньо власних ресурсів в умовах значного падіння цін на енергоресурси. Замість очікуваного падіння видобутку на цих ділянках ми отримаємо зростання. Ми принесемо в Україну нові технології і європейські стандарти управління "старими" та "малими" родовищами, які можуть бути поширені на інші родовища. Адже більшість нафтогазових активів в Україні – виснажені та невеликі за розміром", – зазначив виконавчий директор з трансформації групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Контракт між Expert Petroleum та Укргазвидобуванням укладено на 15 років з можливістю подовження ще на 10 років. Для виконання цього контракту та пов'язаних із ним послуг Expert Petroleum зареєструвала спеціалізовану українську компанію, яка виступить стороною договору. Група "Нафтогаз" затверджуватиме плани розробки, щорічну програму робіт та бюджет, запропоновані компанією-оператором на цих родовищах. Оператор отримуватиме фіксовану плату за підтримку базового видобутку (на рівні поточних операційних витрат Укргазвидобування із урахуванням інфляційної складової) та за досягнення збільшеного видобутку. Повна власність на видобуту продукцію, геологічні ліцензії та наявні активи залишатиметься за Укргазвидобуванням.

За розрахунками компанії, інтенсифікація робіт, збільшення податків та інших бюджетних відрахувань партнерства дозволить акумулювати понад 4 млрд грн до ВВП України та Львівської області.

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Як зазначається, фінансовим радником "Нафтогазу" в цій угоді був київський офіс міжнародної консалтингової компанії KPMG; радником із податкових та бухгалтерських питань – київський офіс PwC. Юридичним радником Expert Petroleum виступив CMS Cameron McKenna (київський офіс).

Expert Petroleum – це компанія із французькими власниками, яка входить до холдингової групи GMS, великої інвестиційної групи з активами по всьому світу. Наразі підприємство ефективно управляє видобутком на 25 виснажених родовищах, оперує 1200 свердловин, та щоденно видобуває 8,5 тис. барелів нафтового еквіваленту на день. Має штат близько 1000 працівників.