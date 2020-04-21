Частину грошей, отриманих від Газпрому, можуть направити ​​Укрзалізниці - Криклій

Міністерство інфраструктури розраховує, що Укрзалізниці у 2020 році буде надано фінансову підтримку в розмірі 4-5 млрд грн за рахунок коштів, отриманих Нафтогазом від Газпрому.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"З виплати "газпромівських" грошей, яка йде на користь "Нафтогазу" й буде перерахована до бюджету у вигляді дивідендів, ми розраховуємо отримати певну суму, яку буде передбачено на підтримку "Укрзалізниці". Але не просто на закриття поточних проблем, а на замовлення у внутрішнього ринку вагонів, потягів, електричок тощо", - сказав Криклій.

За його словами, на цільове фінансування Укрзалізниці планується отримати близько 4-5 млрд грн.

"Очікуємо, що зазначені кошти надійдуть у цьому році, та до кінця року вже будуть розподілені", - зазначив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, ВАТ "Газпром" наприкінці грудня 2019 року сплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.