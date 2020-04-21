Частину грошей, отриманих від Газпрому, можуть направити Укрзалізниці - Криклій
Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"З виплати "газпромівських" грошей, яка йде на користь "Нафтогазу" й буде перерахована до бюджету у вигляді дивідендів, ми розраховуємо отримати певну суму, яку буде передбачено на підтримку "Укрзалізниці". Але не просто на закриття поточних проблем, а на замовлення у внутрішнього ринку вагонів, потягів, електричок тощо", - сказав Криклій.
За його словами, на цільове фінансування Укрзалізниці планується отримати близько 4-5 млрд грн.
"Очікуємо, що зазначені кошти надійдуть у цьому році, та до кінця року вже будуть розподілені", - зазначив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, ВАТ "Газпром" наприкінці грудня 2019 року сплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.