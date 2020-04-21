Укрзалізниця продовжила процедуру відбору голови правління на період карантину

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" продовжила процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Зважаючи на тимчасові обмежувальні заходи, введені Указом Президента України № 87/2020 від 13.03.2020 р. "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", включаючи тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземцям (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 287-р від 14.03.2020), які не дозволяють належним чином проводити процедуру відбору голови правління товариства у первинно передбачені строки, наглядова рада продовжила розпочату в лютому 2020 року процедуру відбору на кількість днів, протягом яких діють вказані обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня в Україні було запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжили до 24 квітня.

Попереднього голову правління Укрзалізниці Євгена Кравцова Кабмін звільнив з посади 29 січня. 5 лютого уряд ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця” на Желька Марчека, який з 2016 року перебував у складі наглядової ради компанії.

11 лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" розпочала процес конкурсного відбору на посаду голови правління.

15 квітня Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію наглядової ради Укрзалізниці звільнити Желька Марчека від виконання обов'язків голови правління та призначити Івана Юрика новим виконуючим обов'язки голови правління компанії.