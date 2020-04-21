Немчінов розраховує, що бюджет-2020 ще раз переглянуть

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розраховує, що державний бюджет на 2020 рік буде ще раз переглянуто в майбутньому.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Кошти, які в цьому році були передбачені на секретаріат уряду, вони всі потрібні. Там все - від оновлення програмного забезпечення і закупівлі потрібних копіювальних машин до ремонтних робіт, режимно-секретних робіт і підтримки Української академії лідерства. Це дуже важке рішення, але, не скоротивши свої витрати, як можна пояснювати, що скорочуються витрати на культуру, освіту і спорт? Ми сподіваємося, що буде ще, як мінімум, один перегляд бюджету, і я сподіваюся на позитивний перегляд. Зараз бюджет секретаріату Кабміну - це бюджет виживання", - сказав Немчінов.

На запитання про завершення реформування директоратів у центральних органах виконавчої влади, міністр констатував, що з цим є проблеми.

"Ми навіть перед нашими європейськими партнерами мали зобов'язання щодо створення певної кількості директоратів, але ми це зупинили з дуже об'єктивних причин. У конкретній теперішній коронавірусній ситуації ми нічого не можемо робити, бо ми повинні витратити досить серйозні кошти на проведення конкурсів і на фонд оплати праці. Ми пішли на те, щоб кошти, які у нас були по економії на оплату фахівців з питань реформ, використовувати на інші потреби", - додав він.

Немчінов наголосив, що показник зі створення ще 70 директоратів у другому півріччі 2020 року уряд не виконає.

"З 2021 року передбачається, що буде повністю загальна бюджетна програма, і таким чином ми зможемо завершити формування директоратів", - зазначив міністр.