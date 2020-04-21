На апеляційні суди неефективно витратили 139 мільйонів – Рахункова палата

Аудит Рахункової палати виявив, що у 2018-2019 роках 139 мільйонів гривень на забезпечення діяльності апеляційних загальних судів були використані неефективно.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"На апеляційні загальні суди 139 млн грн використано непродуктивно, неекономно, нерезультативно або з порушенням законодавства",- йдеться у повідомленні.

Зокрема, аудит засвідчив: довготривалі процедури переведення суддів під час ліквідації судів гальмували судову реформу, що стало тягарем для державного бюджету через надлишкові непродуктивні витрати на виплату суддівської винагороди суддям, що не здійснювали правосуддя. З 1 жовтня 2018 року по 1 січня 2020 року такі виплати склали 66 млн грн.

Рахункова палата також виявила системні порушення та факти неефективного використання бюджетних коштів. Так, окремі апеляційні загальні суди допустили неекономне, непродуктивне, нерезультативне та з порушенням законодавства використання коштів і майна на 72,6 млн грн. З них понад 68 млн грн використані на оплату комунальних послуг без затвердження головним розпорядником лімітів споживання, ще майже 3 млн грн – на засоби інформатизації, що тривалий час не вводилися в експлуатацію.

Загалом, свідчить аудит Рахункової палати, апеляційні загальні суди протягом 2018–2019 років використали 4,7 млрд грн при затверджених в Державному бюджеті України 4,85 млрд грн, що дало можливість забезпечити їх поточні потреби.