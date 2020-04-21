Ціна на американську нафту впала до 21-річного мінімуму

Ціна на нафту зі Сполучених Штатів Америки упала до рекордно низького рівня, який не фіксувався ще з 1999 року.

Про це повідомляє BBC

«Ціна за барель West Texas Intermediate (WTI), основної марки американської нафти, в понеділок упала на 19,3% до 14,74 доларів – рекордно низького рівня з 1999 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому спостерігається подальша тенденція до падіння попиту на «чорне золото». Це пов’язано з тим, що світовий нафтовий ринок потрапив під великий тиск під час пандемії коронавірусу – падіння попиту сталося досить різко й суттєво. Нафтова індустрія намагається впоратися із надмірними запасами цього ресурсу, знижуючи ціни все далі.

Як відомо, раніше в квітні країни-члени ОПЕК та їх партнери нарешті досягли угоди про глобальне скорочення видобування нафти на близько 10%. Це безпрецедентна в історії угода про скорочення виробництва «чорного золота».