Банки отримали додатковий час для подання та оприлюднення фінансової звітності

НБУ надав банкам додатковий час для подання фінансової звітності.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк надав банкам та відповідальним особам банківських груп додатковий час для здійснення коригуючих проводок, забезпечення проведення зовнішнього аудиту, затвердження та оприлюднення фінансової звітності", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку вважають, що відтермінування строків дозволить підтримати банківську систему на час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19.

Відтерміновано кінцеві строки з публікації банками такої звітності: річні коригуючі за результатами зовнішнього аудиту – з 31 березня до 19 червня 2020 року, фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, звіт про управління разом з аудиторським звітом за 2019 рік раніше мали оприлюднюватися до 30 квітня 2020 року.

Наразі банк може опублікувати їх протягом п’яти робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів, проміжна фінансова звітність за І квартал 2020 року – з 30 квітня до 30 червня 2020 року, консолідована проміжна фінансова звітність за І квартал 2020 року з 30 травня до 30 липня 2020 року.

Окрім того, банкам дозволено не подавати до Національного банку фінансову звітність разом з аудиторським звітом, звіт про управління за 2019 рік, а також фінансову звітність за І квартал 2020 року на паперових носіях за умови її розміщення на власних вебсайтах.

Відтерміновано кінцеві строки з оприлюднення та подання звітності відповідальними особами банківської групи: планова публікація Консолідованої звітності банківської групи та аудиторський звіт за 2019 рік передбачалася до 1 червня 2020 року. Відтепер дозволено опублікувати її протягом 30 робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності банку за 2019 рік, а консолідовану та проміжну звітність банківської групи та субконсолідовану звітність підгруп банківської групи та аудиторський звіт за 2019 рік дозволено не подавати на паперових носіях за умови їх розміщення на сайті відповідальної особи банківської групи до 30 липня 2020 року.

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Відповідні зміни передбачені постановою правління Національного банку України від 16 квітня 2020 року № 51 "Про особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України у зв’язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів".

Постанова набрала чинності з 17 квітня 2020 року.