Колишнє керівництво ОГХК хоче повернутися для продовження самозбагачення - ФДМУ

Заступник голови Фонду державного майна України Сергій Ігнатовський висловив думку, що екскерівництво «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» хоче знову керувати цією компанією, щоб продовжити самозбагачення.

Про це він заявив під час онлайн-пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що ми маємо: люди, які керували компанією, і які по суті є співучасниками злочину, і були при вчиненні злочину, який зараз вже на розгляду ВАКС знаходиться, вони знову хочуть повернутися в компанію і продовжити нею керувати. Виникає питання: що ж такого гарного в держкомпанії, де 60 тисяч гривень зарплати отримує перший заступник гендиректора і чому саме так він хоче повернутися, чому він так вривається до цієї компанії, чому така робота для нього настільки важлива. Ми бачимо одну відповідь: це продовження корупційних схем, продовження доїння державних компаній з метою власного збагачення», - сказав Ігнатовський.

Він зазначив, що Фонд державного майна зі свого боку вживатиме всі можливі законні заходи щодо протидії будь-яким таким намаганням.

«Будемо тримати руку на пульсі і сподіваємося, що і правоохоронна система вже включилася, і що ще більш потужно включиться. Також ми проти тих, хто сьогодні в офіс прийшов і фактично займався самовправством, ініціюємо кримінальне провадження», - наголосив Ігнатовський.

Він нагадав, що раніше суддя госпсуду міста Києва Наталія Зеленіна своїм рішенням поновила колишнє правління «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» на посадах.

«Давно вже і судова практика визнала такі ухвали незаконними, які підміняють собою органи управління підприємства… і правоохоронна практика вже визнавала такі ухвали незаконними, але це не є завадою судді Зеленіній таку ухвалу виносити», - уточнив Ігнатовський.

Він зазначив, що «відразу люди, які до цього керували компанією, пішли в офіс і намагалися поновити функції з управління компанією, але це не вийшло, і сподіваємося, що надалі ці намагання не будуть повторюватися».

«... Є у нас заява до ДБР про вчинення злочину суддею. Є у нас заяви до ВРП щодо порушення суддею процесуальних норм і норм суддівської етики, ми вважаємо, у офіс щодо протидії рейдерству при Міністерстві юстиції, а також нами буде подана заява до СБУ. Бо останнім часом ми зустрічаємо шалений спротив попередніх керівників компанії, яких ми замінюємо на інших, щодо виконання рішень Фонду держмайна. Це - не єдина компанія. Але ця компанія є настільки відомою і настільки стратегічно важливою, що ми в цьому випадку вирішили вийти і в публічну площину, і дійсно застосувати всі можливості, які надані чинним законодавством, щоб повернути компанію під контроль держави», - підкреслив Ігнатовський.

Як повідомлялося, 17 квітня 2020 року у Фонді державного майна заявили, що на державному підприємстві "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" відбувається рейдерське захоплення: представники ексменеджменту держпідприємства, що були звільнені через неефективне виконання своїх обов'язків, вранці 17 квітня прийшли в офіс та в незаконний спосіб намагалися приступити до виконання своїх повноважень.

У Фонді держмайна уточнили, що наразі представники колишнього менеджменту вже залишили офіс компанії.

"Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувників рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створили шляхом націоналізації та об’єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату й Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.

Фото: umcc.com.ua