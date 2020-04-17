Закупівельні ціни на молоко у населення знизилися на 70 копійок - експерти

Закупівельні ціни на молоко приватних домогосподарств за два тижні знизилися на 0,5-0,7 грн.

Про це повідомляє компанія УкрАгроКонсалт.

«Закупівельні ціни на молоко залишаються високими (середні ціни на молоко екстра і вищого сорту на початок квітня становлять 10,80 і 10,25 грн/кг, відповідно), але вже намітився тренд до їх зниження. Особливо це помітно для господарств приватного сектору (за останні два тижні ціни знизилися на 50-70 коп, до 8,80-9,20 грн/кг)», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, середній рівень роздрібних цін в Україні на пастеризоване молоко нині становить 25,74 грн/кг, на вершкове масло - 213,5 грн/кг, на сметану - 76,15 грн/кг, на сир - 109,6 грн/кг.

Аналітики УкрАгроКонсалту зазначають, що тепла погода сприяє більш ранньому початку сезону "великого молока" і відповідно зростанню пропозиції. Тому, з розвитком сезону ціни на молоко знижуватимуться, незалежно від якості молока і обсягів поставок. Цьому також сприятимуть світові тренди падіння попиту на молочні продукти.

Також підкреслюється, що ринок збуту сирого молока звузився. Закриття торгівлі на продовольчих ринках і "з рук", транспортні обмеження для пересування населення сприяли збільшенню пропозиції молока від приватних господарств для промислової переробки, в основному, на виробництво сухого молока, казеїну і масла. Як результат - почалося помітне зниження закупівельних цін на молоко в господарствах приватного сектору у всіх регіонах України.

У той же час, значне падіння вартості сировини від сільгосппідприємств стримується зростанням попиту на молочну продукцію з боку рітейла. В умовах карантинних заходів підприємства роздрібної торгівлі стали основним місцем збуту продовольства.