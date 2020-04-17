Косарський завод на Черкащині відновив свою роботу - Укрспирт

Косарський завод з виробництва спирту у Черкаській області відновив свою роботу після трирічної перерви.

Про це повідомила пресслужба ДП «Укрспирт».

«Наразі Косарський завод на Черкащині відновив свою роботу. Це МПД (місце проведення діяльності - ред.) не працювало понад три роки, але за короткий строк його ввели у робочий стан. Звісно, є невеликі технічні проблеми, але їх мають виправити у робочому режимі протягом тижня», - розповів в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун під час запуску заводу.

Вітаючи працівників з відновленням МПД, він наголосив на необхідності дотримання усіх правил безпеки в умовах пандемії.

Зазначається, що потужність Косарського МПД становить 4 тис. декалітрів спирту на день.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який, зокрема дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП «Укрспирт».

Укрспирт за тиждень поставив 1,4 млн літрів дезінфекційного засобу українським виробникам антисептиків.