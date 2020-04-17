Пенсійний фонд спрямував на виплати ще 4,9 мільярда

Пенсійний фонд спрямував на виплати ще 4,9 мільярда

Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував ще 4,9 мільярда гривень на виплату пенсій.

Про це ідеться на сторінці ПФУ в Facebook.

«17 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 4,9 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 29,5 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

У ПФУ нагадують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку: пенсію зарахують на банківський рахунок, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 квітня в Україні 66,4 %, або 7,5 млн пенсіонерів, отримують виплати через банки.

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