Пенсійний фонд спрямував на виплати ще 4,9 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував ще 4,9 мільярда гривень на виплату пенсій.

Про це ідеться на сторінці ПФУ в Facebook.

«17 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 4,9 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 29,5 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

У ПФУ нагадують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку: пенсію зарахують на банківський рахунок, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 квітня в Україні 66,4 %, або 7,5 млн пенсіонерів, отримують виплати через банки.