Мінекономіки оприлюднило новий консенсус-прогноз на 2020-2021 роки

У відповідь на економічну ситуацію, що наразі склалася в Україні та світі через пандемію COVID-19, Мінекономіки разом з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні підготувало тематичний випуск Консенсус-прогнозу "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Консенсус-прогноз був розроблений для висвітлення консенсусного бачення майбутніх тенденцій та об’єктивної оцінки викликів, що постали як перед світовою економікою, так і перед економікою України внаслідок світової рецесії та введення в Україні обмежувальних заходів під час боротьби з пандемією COVID-19.

Формування оптимального пакету заходів підтримки розвитку економіки України під час та після завершення пандемії має базуватися на вивченні результатів прогнозно-розрахункової роботи та рекомендацій експертів.

Вперше випуск містить як консенсус-прогноз експертів, підготовлений ними на основі власних припущень та власного сценарію розвитку економіки (консенсус-прогноз), так і усереднене значення оцінених експертами кількох основних прогнозних показників на основі єдиних припущень та єдиного консенсусного сценарію розвитку економіки (анкетне опитування).

За прогнозами експертів, Україна демонструватиме досить глибоке падіння у 2020 році - на 4,2%. У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) у 2019 році. Проте вже у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 2,4%. Інфляція уповільниться до 5,9% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Найбільша загроза для економічного відновлення в Україні, на думку експертів – це тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних заходів.

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Щодо заходів економічної політики, які доцільно впроваджувати для підтримки бізнесу під час дії карантинних заходів, найбільшу оцінку експерти надали збільшенню дефіциту бюджету щонайменше до 6% для формування достатніх фіскальних стимулів. А щодо заходів, які необхідно впровадити для підтримки населення - це надання державної фінансової допомоги найбільш вразливим верствам населення для зниження соціальної напруги та стимулювання попиту.

В цілому саме таку політику реалізує Уряд.

Також більшість експертів вважають, що поведінка людей та структура попиту після завершення пандемії зміниться, але не суттєво. Разом з тим, прискоряться процеси діджіталізації, роботизації та використання модальності «віддаленого робочого місця».