Нафта в п'ятницю торгується різноспрямовано

Ціни на нафту в п'ятницю, 17 квітня, змінюються різноспрямовано: WTI дешевшає, а Brent продовжує дорожчати.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Нафтові ціни змінюються різноспрямовано: Brent продовжує дорожчати, в той час як WTI дешевшає. Деяку підтримку ринку, можливо, надають новини про те, що США планують поступово повертати економіку в нормальне русло", - йдеться в повідомленні.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:16 за Києвом становить $28,22 за барель, що на $0,40 (1,44%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси подорожчали на $0,13 (0,47%).

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дотепер подешевшав на $0,29 (1,46%) - до $19,58 за барель. До закриття попередніх торгів ціна залишилася на мінімальному рівні з 7 лютого 2002 року.

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Як зазначають експерти, згідно з прогнозом ОПЕК, оприлюдненим напередодні, глобальний попит на нафту в 2020 році знизиться на 6,8 млн барелів на добу - до 92,82 млн б/д. Найбільше падіння попиту внаслідок пандемії COVID-19 очікується в другому кварталі.