Мінекономіки консультуватиме громадян з питань втрати роботи

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом із Державною службою зайнятості два рази на тиждень інформуватиме громадян відносно втрати роботи, отримання фінансової допомоги або пошуку нової роботи.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.

"Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості започатковує щотижневе інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримування фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. Оновлення інформації у зрозумілому форматі «питання-відповіді» щотижня у понеділок і четвер", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що Служба зайнятості на період карантину полегшила процедуру подання документів до центрів зайнятості. Людині потрібно заповнити лише дві заяви – про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.

Заяви можна подати в два способи: на електронну пошту центру зайнятості, де людині зручно обслуговуватися (можна власноруч написати або ж завантажити, роздрукувати, заповнити, а далі – сфотографувати або відсканувати і надіслати) чи власноруч заповнені заяви покласти в скриньку для прийому кореспонденції, розміщену у центрі зайнятості. На період карантину виплата допомоги по безробіттю здійснюється без особистого відвідування центру зайнятості, якщо людина підтвердила (телефоном або ж електронними засобами) свій намір перебувати в статусі безробітного. На період дії карантину статус безробітного надається людині з першого дня подання заяви. Також з першого дня реєстрації призначається виплата допомоги по безробіттю.

Розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу, становить 1 800 грн, а особам, виплати яким призначались без урахування страхового стажу – 650 грн відповідно до законодавства. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів.

З урахуванням розвитку складної епідеміологічної ситуації в країні фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії. Станом на 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, що на 86,5 тисяч, або на 27% більше ніж на цю ж дату минулого року. За час з початку карантину, тобто починаючи з 12 березня, в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних (статистика оновлюється щодня).

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості інструкції для пришвидшення виплат людям по тимчасовому безробіттю. Він також повідомив, що порівняно з докарантинним періодом кількість звернень щодо втрати роботи зросла в 10 разів.