Мінекономіки консультуватиме громадян з питань втрати роботи
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.
"Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості започатковує щотижневе інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримування фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. Оновлення інформації у зрозумілому форматі «питання-відповіді» щотижня у понеділок і четвер", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що Служба зайнятості на період карантину полегшила процедуру подання документів до центрів зайнятості. Людині потрібно заповнити лише дві заяви – про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.
Заяви можна подати в два способи: на електронну пошту центру зайнятості, де людині зручно обслуговуватися (можна власноруч написати або ж завантажити, роздрукувати, заповнити, а далі – сфотографувати або відсканувати і надіслати) чи власноруч заповнені заяви покласти в скриньку для прийому кореспонденції, розміщену у центрі зайнятості. На період карантину виплата допомоги по безробіттю здійснюється без особистого відвідування центру зайнятості, якщо людина підтвердила (телефоном або ж електронними засобами) свій намір перебувати в статусі безробітного. На період дії карантину статус безробітного надається людині з першого дня подання заяви. Також з першого дня реєстрації призначається виплата допомоги по безробіттю.
Розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу, становить 1 800 грн, а особам, виплати яким призначались без урахування страхового стажу – 650 грн відповідно до законодавства. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів.
З урахуванням розвитку складної епідеміологічної ситуації в країні фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії. Станом на 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, що на 86,5 тисяч, або на 27% більше ніж на цю ж дату минулого року. За час з початку карантину, тобто починаючи з 12 березня, в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних (статистика оновлюється щодня).
Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості інструкції для пришвидшення виплат людям по тимчасовому безробіттю. Він також повідомив, що порівняно з докарантинним періодом кількість звернень щодо втрати роботи зросла в 10 разів.