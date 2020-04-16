Нова очільниця Міненерго обіцяє за тиждень скласти антикризовий план

Нова т.в.о.міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець впродовж тижня планує підготувати перелік невідкладних заходів в енергетичному секторі.

Про це повідомляє урядова пресслужба.

«Нині ми переживаємо одну з найбільших криз за всю історію України, і криза в енергетичній галузі є невід’ємною її складовою. Цілком очевидно – термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки, і я усвідомлюю ключову роль посади міністра у такий час. Протягом тижня буде сформовано перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних», – заявила Буславець.

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За її словами, ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики.

Т.в.о міністра наголосила, що українська енергетика стоїть перед багатьма викликами, які потребують оперативного вирішення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив Віталія Шубіна з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля, увільнивши його від виконання обов'язків міністра, та призначив натомість Ольгу Буславець, поклавши на неї тимчасово виконання відповідних обов'язків.