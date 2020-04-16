В оновленій програмі доступних кредитів обсяг фінансування зріс до 35 мільярдів

Завдяки оновленій програмі “Доступні кредити 5-7-9%” мікро- та малі підприємці України зможуть отримати до 35 млрд грн.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі одного з каналів, повідомляє пресслужба міністерства.

"Розмір кредитного портфеля за оновленою програмою “Доступні кредити 5-7-9%” оцінюється в 35 млрд грн. Саме такий розмір коштів зможуть потенційно отримати мікро- та малі підприємці, за попередніми оцінками фахівців", - сказав міністр.

За його словами, і цей обсяг не є остаточним - за потреби його можуть збільшити.

“При плануванні програми ми розраховували розмір кредитного портфеля до 35 млрд грн. Якщо будемо бачити, що потреби більші, то суму збільшуватимемо”, - прокоментував Петрашко.

Він нагадав, що, звернувшись до банківських установ, підприємства зможуть отримати нульову ставку на свої діючі кредити до 31 березня 2021 року. Умовою надання державою такої підтримки є збереження робочих місць.

“Перше – ми хочемо зберегти робочі місця. І друге – ми хочемо допомогти підприємцям пережити цей складний період падіння продажів, падіння виробництва і торгівлі”, -

зазначив Петрашко.

Більше інформації про «Доступні кредити 5-7-9%» можна знайти за посиланням.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати кредитні кошти під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. Максимальна сума кредиту спершу була визначена у розмірі 1,5 млн грн, згодом, у середині березня, її було збільшено до 2 млн грн.

Цього тижня, 15 квітня, Кабінет міністрів збільшив максимальну суму кредиту за програмою до 3 млн грн, а також розширив перелік інвестиційних цілей, на які ці кредити можуть надаватися.