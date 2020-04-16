Глави МЗС України та ОАЕ домовилися працювати над спільними інвестпроєктами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Об’єднаних Арабських Еміратів Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян домовилися про реалізацію спільних інвестиційних проєктів у пріоритетних сферах.

Телефонна розмова глав зовнішньополітичних відомств відбулася 16 квітня, повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що глава МЗС України, відповідно до домовленостей лідерів України та ОАЕ, досягнутих під час телефонної розмови 13 квітня, наголосив на готовності активізувати співпрацю в інвестиційній і торгівельно-економічній сферах між Україною та ОАЕ.

«Ми маємо зосередити зусилля на реалізації інвестиційних проєктів з Україною у пріоритетних сферах. Працюватимемо над синергією можливостей України і ОАЕ щодо посилення глобальної продовольчої безпеки», - сказав Кулеба.

Він подякував еміратській стороні за надану гуманітарну допомогу, а також за сприяння у поверненні додому більш як 3 тисячам українських громадян як з ОАЕ, так і транзитом – з інших регіонів світу.

Глава МЗС запросив еміратського колегу відвідати Україну з візитом.

Як повідомлялося, 10 квітня до аеропорту «Бориспіль» прибув рейс еміратської авіакомпанії Etihad. Він доправив 11 тонн гуманітарної допомоги для України від ОАЕ та забезпечив повернення 113 українських громадян.