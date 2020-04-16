ПФУ спрямував на виплату пенсій квітня ще 2,5 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій ще 2,5 мільярда гривень.

Про це інформує пресслужба ПФУ в Facebook.

«16 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 2,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 24,6 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

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У ПФУ нагадують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку: пенсію буде зараховано на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому, і закликають залишатися вдома.