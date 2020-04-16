ПФУ спрямував на виплату пенсій квітня ще 2,5 мільярда

ПФУ спрямував на виплату пенсій квітня ще 2,5 мільярда

Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій ще 2,5 мільярда гривень.

Про це інформує пресслужба ПФУ в Facebook.

«16 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 2,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 24,6 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

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У ПФУ нагадують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку: пенсію буде зараховано на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому, і закликають залишатися вдома.

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