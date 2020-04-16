НБУ виключив філіппінський песо з переліку валют, до яких встановлюється курс гривні

Національний банк України виключив філіппінський песо з переліку іноземних валют, до яких раз на місяць встановлюється офіційний курс гривні.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Виключення філіппінського песо відбулося у відповідності до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку від 10 грудня 2019 року №148, - зокрема через невідповідність встановленим критеріям для перебування у переліку в частині вимог до товарообігу між країнами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що його публікація припиняється з 1 травня 2020 року.

Дані зміни затверджені наказом Національного банку України від 15 квітня 2020 року № 276-но "Про затвердження переліків іноземних валют та банківських металів".