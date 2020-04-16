Українці стали майже втричі менше користуватися готівкою — Приватбанк

За місяць карантину українці стали в 2,5 раза менше користуватися готівкою та банкоматами.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

"За перші чотири тижні коронавірусного карантину в Україні кількість операцій клієнтів з готівкою в касах відділень Приватбанку знизилась в 2,5 рази. За даними пресслужби банку, якщо на початку березня щодня в касах відділень клієнти проводили понад 480 тисяч операцій, то з початку поточного тижня в касах банку щодня проводиться не більше 190 тисяч касових операцій", — йдеться в повідомленні.

У Приватбанку додали, що кількість щоденних операцій зі зняття готівки з карт в касах банку знизилася в 4,5 рази - з 137 до 31 тис. операцій на день. Також в період карантину українці вдвічі рідше стали знімати готівку в банкоматах Приватбанку - кількість таких операцій знизилася в порівнянні з початком березня з 2,7 млн ​​до 1,3 млн операцій на добу.

У той же час, додали в банку, кількість транзакцій клієнтів Приватбанку при оплаті картками покупок у торговельній мережі та інтернет-магазинах в період карантину залишається на рівні початку березня, а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 34%.

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Як відомо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

24 березня впроваджено надзвичайну ситуацію по всій Україні та продовжено карантин до 24 квітня.