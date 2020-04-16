За І квартал виробництво молока зменшилося на 2,8%

За січень-березень 2020 року виробництво молока в Україні зменшилось на 2,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 1,84 млн тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За перший квартал 2020 року в Україні було вироблено 1,84 млн тонн молока (на 2,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 675,4 тис. тонн молока (на 0,3% менше), господарства населення — 1,17 млн тонн (на 4,2% менше).

Найбільше молока за січень-березень 2020 року виробили у Полтавській області — 162,0 тис. тонн (на 2,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); на другому місці — Вінницька (153,0 тис. тонн; на 4,5% менше), на третьому — Хмельницька (126,2 тис. тонн; на 1,1% більше) області.

Найменші обсяги виробництва молока за вказаний період продемонстрували у Луганській (16,9 тис. тонн; на 9,1% менше, ніж за січень-березень 2019 року), Донецькій (31,7 тис. тонн; на 12,2% менше) та Запорізькій (39,9 тис. тонн; на 7,0% менше) областях.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні-березні 2019 року в Україні було вироблено 1,90 млн тонн молока; на 2,9% менше, ніж за аналогічний період 2018 року.