Уряд Франції збільшить підтримку економіки до €110 мільярдів

Влада Франції планує збільшити до 110 млрд євро фінансування плану підтримки економіки в умовах боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це у Twitter повідомив міністр економіки та фінансів країни Брюно Ле Мер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У новому відкоригованому бюджеті ми збільшимо допомогу із 45 млрд до 110 млрд євро», - повідомив міністр.

Dans le nouveau budget rectificatif, nous passerons de 45 milliards € d’aides à 110 Mds €. Des aides pour les salariés, comme le chômage partiel qui bénéficie aujourd’hui à 8,7 millions de salariés. Et des mesures d’aide fortes et complémentaires pour les entreprises. #RTLMatin — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 15, 2020

Він уточнив, що ці кошти підуть на компенсації 8,7 млн працівникам, які в умовах карантину перебувають у ситуації часткового безробіття, а також на допомогу підприємництву.

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Попередній план, який передбачав на ці цілі 45 млрд євро, уряд оприлюднив у середині березня.

За оцінками міністерств, у 2020 році через епідемію Францію очікує економічне падіння на 8%.

Найбільше від скорочення економічної активності постраждали галузі будівництва, туризму, готельного, ресторанного та шоубізнесу, а також торгівля (окрім харчових продуктів).

Як повідомлялося, у Франції режим карантину продовжено до 11 травня. Громадяни можуть залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код, указавши персональні дані, адресу перебування, дату і час.

Після 11 травня у країні планується поступове відкриття дошкільних закладів, а також відновлення навчання у школах і ліцеях.

Фото: АА