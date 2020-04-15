Середня зарплата в лютому становила понад 9,6 тисячі
Укрінформ
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за лютий у сумі 9658 гривень 3 копійки.
Про це інформують на сторінці відомства у Facebook.
«Затверджено показник середньої заробітної плати за лютий 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, у сумі 9658 гривень 03 копійки», - інформують у ПФУ.
Як повідомлялося, з початку квітня Пенсійний фонд України профінансував пенсії на суму 22, 1 мільярда гривень.