Середня зарплата в лютому становила понад 9,6 тисячі

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за лютий у сумі 9658 гривень 3 копійки.

Про це інформують на сторінці відомства у Facebook.

«Затверджено показник середньої заробітної плати за лютий 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, у сумі 9658 гривень 03 копійки», - інформують у ПФУ.

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Як повідомлялося, з початку квітня Пенсійний фонд України профінансував пенсії на суму 22, 1 мільярда гривень.