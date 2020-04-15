Енергоблок №6 ЗАЕС підключили до енергомережі після завершення планового ремонту

15 квітня 2020 року о 14:49 енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Під час ремонту на енергоблоці №6 Запорізької АЕС було виконано всі заплановані регламентні та надрегламентні роботи. Проведено капітальний та середній ремонт основного та допоміжного обладнання енергоблоку.

Станом на 15 квітня 2020 року на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків.

На енергоблоці №3 триває капітальний плановий ремонт – йде 118 доба.

З початку 2020 року Запорізька атомна електростанція виробила майже 10 млрд кВт-г електроенергії, з початку експлуатації – понад 1 трлн 179 млрд кВт-г екологічно чистої електроенергії.

Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає.

Довідка. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію у 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.

Фото: Енергоатом