Уряд призначив Романа Сарамагу заступником голови Держгеонадр

Кабінет міністрів призначив Романа Сарамагу заступником голови Державна служба геології та надр.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook.

"Розпорядженням Кабінету міністрів України Романа Сарамагу призначено заступником голови Державної служби геології та надр України. Бажаю плідної та продуктивної праці на розвиток нашої країни", - зазначив Немчінов.

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Як повідомлялося, Роман Сарамага 1986 року народження, закінчив Інститут міжнародних відносин університету імені Шевченка. Працював юристом у низці приватних компаній та адвокатських об’єднаннях.