Уряд призначив Романа Сарамагу заступником голови Держгеонадр

Уряд призначив Романа Сарамагу заступником голови Держгеонадр

Укрінформ
Кабінет міністрів призначив Романа Сарамагу заступником голови Державна служба геології та надр.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook.

"Розпорядженням Кабінету міністрів України Романа Сарамагу призначено заступником голови Державної служби геології та надр України. Бажаю плідної та продуктивної праці на розвиток нашої країни", - зазначив Немчінов.

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Як повідомлялося, Роман Сарамага 1986 року народження, закінчив Інститут міжнародних відносин університету імені Шевченка. Працював юристом у низці приватних компаній та адвокатських об’єднаннях.

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