Уряд запровадив дзеркальні заходи до країн, які обмежують українських перевізників

Кабінет міністрів України на засіданні 15 квітня схвалив механізм, відповідно до якого Україна на засадах взаємності буде вживати обмежувальні заходи до тих країн, які встановили обмеження для українських вантажних перевізників.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні, 15 квітня 2020 року, Урядом схвалено механізм, відповідно до якого Україна на засадах взаємності буде вживати обмежувальні заходи до тих країн, які встановили обмеження до України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд вніс зміни до розпорядження Кабінету міністрів України від 14 березня 2020 року №287. Відтепер для водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад країн, що встановили обмеження перетину власного державного кордону для таких осіб з України, застосовуються відповідні заходи на засадах взаємності.

«Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати", - наголосив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, після запровадження деякими країнами обмежень до українських перевізників, уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи.

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Перетин державного кордону України дозволено для водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад країн, що не обмежують перетин власного державного кордону таким особам з України, наголосили в міністерстві.