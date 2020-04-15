Ціни на нафту змінюються різноспрямовано в очікуванні перенасичення ринку

Ціни на нафту змінюються різноспрямовано, так як інвестори не впевнені, що недільна угода про скорочення видобутку в рамках ОПЕК+ може вирішити проблему перенасичення ринку.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

«У середу вранці ф'ючерси на нафту торгуються змішано, так як інвестори не впевнені, що недільна угода про скорочення видобутку в рамках ОПЕК+ може вирішити проблему неминучого перенасичення пропозиції», - йдеться в повідомленні

На поточній торговельній сесії ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,03% до 30 доларів за барель, на сиру нафту марки WTI зросли на 1,44% до 20,4 долара за барель. На попередній сесії ф'ючерси на Brent впали більш ніж на 10%, а на WTI – на 6,7%.

«З прогнозами падіння попиту від 15 до 22 млн барелів на добу в квітні 2020 року і з урахуванням, що рішення про скорочення видобутку вступає в силу в травні, ми, ймовірно, побачимо суттєву перевагу пропозиції (нафти – ред.) в короткостроковій перспективі», — сказав Нитеш Шах, директор з досліджень компанії WisdomTree Investments.

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Американський інститут нафти (API) прогнозує зростання запасів «чорного золота» на 13,1 млн барелів на минулому тижні.

«Ринки продовжать боротися з величезними обсягами сировинних запасів», — заявив президент компанії Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.