Працівникам шахти у Торецьку заборгували 3,5 мільйона - офіс омбудсмена

Працівникам шахти "Нова" у Торецьку заборгували 3,5 млн грн виплат.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба офісу Уповноваженого ВР України з прав людини.

"Працівникам шахти "Нова", що у Торецьку, заборгували три з половиною мільйони гривень. Вугілля там не видобувають, лише відкачують воду, аби не затопило шахту “Центральну”. Якщо люди не вийдуть на роботу, затоплення шахти станеться за 10 годин", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Працівники Сумського НВО просять визнати підприємство банкрутом

Як зазначається, представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павло Лисянський рекомендує працівникам шахти для захисту їх прав в індивідуальному порядку звертатися в офіс омбусмена України в Донецькій і Луганській областях.