На греблі ДніпроГЕС унаслідок вібрації руйнується дорожнє покриття - Укргідроенерго

Через вібрацію опірних конструкцій мостового переходу на греблі ДніпроГЕС руйнується дорожнє покриття.

Про це повідомили у пресслужбі "Укргідроенерго".

"10 квітня на автодорожньому переїзді через греблю ДніпроГЕС було виявлено пошкодження асфальтобетонного покриття (локальної тріщини) в районі бика греблі №44, що відноситься до частини автопереїзду, побудованого у 1932 році. Причинами виникнення тріщин є вібрація опірних конструкцій мостового переходу під час руху автотранспорту, причому, при зростанні швидкості руху, відбувається збільшення амплітуди вібрації, що в свою чергу призводить до розтріскування асфальту, укладеного на залізобетонні плити", - йдеться у повідомленні.

В "Укргідроенерго" зазначають, що в умовах карантину запорізькі правоохоронці продовжують забезпечувати чергування та притягати до відповідальності водіїв, які порушують швидкісні та вагові обмеження транспорту при переїзді через греблю. Проте, незначна сума штрафу, передбаченого чинним законодавством (255 грн), не зупиняє водіїв вантажівок від несанкціонованого проїзду через греблю. Камери відеоспостереження фіксують проїзд значної кількості вантажівок (від 70 і більше протягом місяця) і це при повній забороні їх проїзду.

Як раніше повідомлялось, 14 жовтня 2019 року у Запоріжжі було завершено ремонт проїжджої частини мостового переходу через греблю ДніпроГЕС, який тривав упродовж серпня-жовтня 2019 року. За час ремонту було знято все асфальтобетонне покриття по мостовому переходу, укріплені бетонні та металеві конструкції, посилені плити з виявленою поздовжньою тріщиною. Однак, 8-метрова виносна консоль, враховуючи потік транспорту, руйнує опорні бики, а усунення цієї проблеми можливе тільки під час повномасштабної реконструкції з перекриттям руху по греблі ДніпроГЕС.