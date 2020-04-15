Платіжними картками "Простір" можна розраховуватися у РОS-терміналах Укрпошти - НБУ

Платіжними картками національної платіжної системи (НПС) "Простір" тепер можна розрахуватися у РОS-терміналах Укрпошта.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Тож уже 99% POS-терміналів, встановлених в Україні, дають можливість розраховуватися картками національної платіжної системи. Адже більше 5 000 POS-терміналів Укрпошти додалися до мережі приймання карток НПС "Простір", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що завдяки розгалуженій мережі відділень Укрпошти зростатимуть обсяги безготівкових розрахунків, а платежі картками "Простір" стануть зручнішими та доступнішими.

Система "Простір" налічує 53 учасника (52 банки та Укрпошта), з них 33 – здійснюють емісію та/або еквайринг.

Як повідомлялося, за підсумками 2019 року обсяг операцій із використанням платіжних карток НПС "Простір" та електронних грошей, емітованих банками учасниками системи, зріс на 25%, якщо порівнювати з 2018 роком, а кількість – на 79%.