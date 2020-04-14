Україна здатна забезпечити додаткові поставки агропродукції на експорт - Качка

Україна здатна забезпечити додаткові поставки аграрної продукції на експорт, й українські посольства вестимуть діалог про це з іноземними державами.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка.

"Зовнішній вимір продовольчої безпеки. Україна буде активно співпрацювати з іноземними державами щодо додаткових експортних поставок аграрної продукції для потреб продовольчої безпеки цих країн", - написав Качка.

Він зауважив, що на основі даних Мінекономіки українські посольства будуть вести діалог з урядами інших держав про такі поставки.

"На фоні телепаніки щодо їжі постає питання – чи ми це можемо собі дозволити? (Так, можемо). Міністерство веде постійну роботу з оцінки балансів продовольства. Останні кілька тижнів ця робота велася ще прискіпливіше і ретельніше. Тому ми точно впевнені, що можемо і далі забезпечувати безперебійний експорт",- підкреслив Качка.

Він наголосив, що на додаток до нинішніх обсягів експорту Україна може постачати фактично всі ключові групи аграрної продукції.

"Головний аспект – координація дій між українськими експортерами і покупцями на закордонних ринках. Думаю, що така ефективна координація з боку держави неможлива без торгових представництв і аграрних аташе. Тож наші спроби в продовольчій безпеці лише актуалізують цю роботу", - зауважив Качка.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки, станом на 6 квітня експорт пшениці з України в 2019/2020 маркетинговому році становить 17,9 млн тонн. Протягом квітня-червня 2020 року є можливість експортувати ще 2,3 млн тонн пшениці.