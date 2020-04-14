МІУ готує пропозиції для підтримки підприємств авіаційної галузі

Міністерство інфраструктури готує пропозиції для підтримки підприємств авіаційної галузі, яка зазнала найбільших втрат від пандемії коронавірусу у світі.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба МІУ.

«Міністерство інфраструктури на підставі рекомендацій ІАТА, ACI EUROPE та консультацій з учасниками ринку напрацьовує заходи, спрямовані на підтримку авіаційної галузі», - сказав Криклій.

У сфері управління Міністерства інфраструктури перебувають державні підприємства – аеропорт Бориспіль, аеропорт Львів, Украерорух, які наразі мусять вживати радикальних заходів для стабілізації фінансового стану та збереження трудових колективів. Також підтримки потребують комунальні аеропорти та українські авіакомпанії.

Нещодавно Євроконтроль ухвалив рішення, що передбачає перенесення термінів оплати авіакомпаніями рахунків за надане протягом лютого-травня 2020 року аеронавігаційне обслуговування (АНО) на середину 2021 року. При цьому Євроконтроль залучив кредитні кошти, які надаватимуться провайдерам АНО протягом травня-серпня цього року для покриття витрат за надані послуги. Україна не була включена в перелік країн, чиї провайдери отримують кредитне фінансування з боку Євроконтролю.

Мінінфраструктури звернулось до Євроконтролю із позицією щодо потенційних ризиків для України внаслідок прийнятого рішення та неможливості підтримати зазначену пропозицію, адже відповідно до статті 36 Повітряного кодексу України плата за послуги з аеронавігаційного обслуговування на маршруті, на підході та в районі аеродрому провайдером аеронавігаційного обслуговування використовується для покриття витрат на надання таких послуг.

Як зазначають у Мінінфраструктури, ситуація вимагає не тільки державної підтримки учасників ринку авіаційних перевезень, а й діалогу між ними, який дозволить знати прийнятні рішення. Відомство ініціює такий діалог.