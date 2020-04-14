Фонд гарантування продає пул активів банку Хрещатик

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул активів ПАТ «КБ «Хрещатик» за стартовою ціною у 60,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 5 травня 2020 року заплановано проведення аукціону з продажу пулу активів ПАТ «КБ «Хрещатик». Торги будуть проведені на електронному майданчику ProZorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу пулу увійшли 623 кредити, які забезпечені іпотекою та надавались ПАТ «КБ «Хрещатик» відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві. Сумарна балансова вартість кредитів – 60,189 млн грн. Як забезпечення виконання зобов’язань за цими кредитам в іпотеці ПАТ «КБ «Хрещатик» знаходяться 622 квартири, розташовані в місті Києві, а також 1 договір майнових прав на квартиру. Всі кредити видані в гривні. Середня прострочка – до 3 місяців.

Пул буде виставлений на продаж на відкритих торгах. В аукціоні можуть взяти участь банки України, які мають банківську ліцензію та внесені до Державного реєстру банків.

Початкова ціна лоту – 60,603 млн грн.

Аукціон буде проведений за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни впродовж дня.

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Як повідомлялось, попередні аукціони з продажу пулу активів ПАТ «КБ «Хрещатик», проведені 10, 17 та 24 березня, завершилися безрезультатно: активи не знайшли свого покупця.