Фонд гарантування продає пул активів банку Хрещатик

Фонд гарантування продає пул активів банку Хрещатик

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул активів ПАТ «КБ «Хрещатик» за стартовою ціною у 60,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 5 травня 2020 року заплановано проведення аукціону з продажу пулу активів ПАТ «КБ «Хрещатик». Торги будуть проведені на електронному майданчику ProZorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу пулу увійшли 623 кредити, які забезпечені іпотекою та надавались ПАТ «КБ «Хрещатик» відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві. Сумарна балансова вартість кредитів – 60,189 млн грн. Як забезпечення виконання зобов’язань за цими кредитам в іпотеці ПАТ «КБ «Хрещатик» знаходяться 622 квартири, розташовані в місті Києві, а також 1 договір майнових прав на квартиру. Всі кредити видані в гривні. Середня прострочка – до 3 місяців.

Пул буде виставлений на продаж на відкритих торгах. В аукціоні можуть взяти участь банки України, які мають банківську ліцензію та внесені до Державного реєстру банків.

Початкова ціна лоту – 60,603 млн грн.

Аукціон буде проведений за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни впродовж дня.

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Як повідомлялось, попередні аукціони з продажу пулу активів ПАТ «КБ «Хрещатик», проведені 10, 17 та 24 березня, завершилися безрезультатно: активи не знайшли свого покупця.

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