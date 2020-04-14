Гривневі кошти населення на рахунках банків збільшилися на 4%

З 1 березня по 10 квітня гривневі кошти на рахунках населення в банках збільшилися на 4%, до 341,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Гривневі кошти на рахунках населення в банках збільшилися на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн з початку березня до 10 квітня (+4%)", - йдеться у повідомленні.

За цей самий період кошти населення в іноземній валюті у банках скоротились на 2% (182 млн доларів), до 9,8 млрд доларів.

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У Нацбанку запевнили, що банки мають достатній запас міцності, ліквідність банків зараз перевищує 200 млрд грн. Ще понад 30 млрд грн є у касах банків. Валютна ліквідність становить 7,9 млрд доларів. "Майже стільки ж коштів було і місяць тому. Багато це чи мало? Абсолютно достатньо, щоб без проблем впоратися з підвищеним попитом на зняття коштів", - підкреслили в НБУ.